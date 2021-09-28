Учителей без прививки начнут отстранять от работы

В Украине невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе. Отстранение начнется уже с ноября текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Так, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.
"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", - подчеркнул Ляшко.
Какими вакцинами сейчас можно привиться в Украине
- CoronaVac (интервал между дозами составляет 28 дней),
- Pfizer (интервал между дозами составляет 21-28 дней),
- AstraZeneca (интервал между дозами составляет от 4 до 12 недель).