Как будут с полицией контролировать наличие ковид-сертификатов у пассажиров объяснили в "Укрзализныце"

С 21 октября в украинских поездах проводники будут на входе проверять у пассажиров ковид-сертификаты или тесты на коронавирус.

Об этом сообщил во время брифинга глава пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, путем введения ограничений "Укрзализныцю хотят сделать безопасной для путешествий.

"При посадке каждый проводник будет проверять не только билеты и паспорт, но и документ о вакцинации. Обратите внимание, в желтой зоне достаточно свидетельства о первой дозе вакцины, а если это уже красная зона, то нужно иметь полный курс", - объяснил Перцовский.

По его словам, "Укрзализныця" частично изменит механизм проверки документов в поездах "Интерсити", где проводники проверяют билеты, как правило, уже после посадки пассажиров.

Также Перцовский объяснил, что если сертификата о вакцинации у пассажира нет, то необходимо предъявить ПЦР-тест.

Для удобства украинцев, "Укрзализныця" планирует развернуть экспресс-лаборатории, где будут тестировать на коронавирус. Сейчас компания ведет переговоры относительно тарифов.

"Мы понимаем, что в Украине недостаточный уровень вакцинации, поэтому развертывание таких экспресс-лабораторий, по крайней мере, на крупнейших вокзалах поможет пассажирам беспрепятственно путешествовать", - добавил Перцовский.

Кроме того в "Укрзализныце" заявили, что надеются на поддержку МВД, которое поможет контролировать выполнение ограничений. Таким образом к проверкам документов планируют подключать сотрудников полиции.