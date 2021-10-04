В Кабмине назвали среднюю цену на продажу украинской земли

С начала июля 2021 года, когда был открыт рынок земли, в Украине заключили почти 30 тысяч земельных сделок.

Средняя цена земли за один гектар составляет почти 44 тысячи гривен. При этом гектар для ведения сельского хозяйства и сельхозпроизводства в среднем стоит 33 тысячи грн. То есть около 1250 долларов.

От этом во вторник, 12 октября, сообщили на пресс-конференции "100 дней земельной реформы: устойчивое развитие", сообщает корреспондент "Страны".

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что по состоянию на сегодня в стране зарегистрировали более 28 тысяч земельных сделок. Общая площадь купленных и проданных земель составляет более 70 тысяч гектаров.

Также министр назвал среднюю стоимость за один гектар земли в Украине: на данный момент она составляет почти 44 тысячи грн (если точнее, то 43 879 грн). При этом если брать только те сделки, которые заключались под ведение непосредственно сельского хозяйства, то гектар в среднем стоит 33 тысячи грн.

Самую большую стоимость, как заявил Лещенко, зафиксировали в Киевской области - 286 тысяч грн за гектар. Впрочем, эти территории, хотя и являются сельскохозяйственными, не будут использоваться для выращивания продукции.

Помимо этого, Роман Лещенко сообщил, что за 100 дней работы рынка земли более 4 тысяч человек воспользовались правом на бесплатное получение земли.

Также в Минагрополитики рассказали, что за период работы земельной реформы владельцы хозяйств массово жаловались на медлительность в заключении сделок со стороны нотариусов.

Как объяснила вице-президент Нотариальной палаты Украины Инна Бернацкая, нотариусы были загружены работой, а открытие рынка земли совпало с периодом отпусков.

"На сегодняшний день из 6,5 тысяч нотариусов больше 5 тысяч подключены к заключению земельных сделок. Есть простые договора не обремененных земельных участков с преимущественным правом и без права аренды, а есть такие, которые находятся в пользовании и за них идёт спор - кто выкупит: арендатор или третье лицо. Это тоже влияет на продолжительность заключения договора", - сказала она.

Ускорить процесс, как заявляет Бернацкая, украинцы могут либо появившись в нотариальной конторе лично, либо предоставив копии соответствующих документов онлайн.

Напомним, с 1 июля граждане Украины могут продавать и покупать землю сельскохозяйственного назначения (не больше 100 гектаров в одни руки).