Уйти на каникулы с понедельника рекомендует МОН

Министерство образования и науки Украины направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября ввиду ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними, определяются исключительно решением педагогического совета учреждения образования. А потому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям Минобразования", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

В то же время министерство просит местные органы власти принять неотложные меры для обеспечения здоровья детей и работников школ во время пандемии коронавируса.