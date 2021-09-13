Что известно о новом флешмобе в школах и как им начали травить учителей

В украинском сегменте молодежной соцсети Тік-Ток ширится флешмоб: учащиеся школ собираются в группы и хором поют песню "Батько наш Бандера", один из любимых хитов праворадикальных организаций.
Прежде эту песню часто исполняли, отмечая памятные даты (в основном, день рождения вождя ОУН 1 января).
В октябре этого года песню начали по приколу использовать в своих видео тиктокеры, которые часто просто пытаются сорвать урок или обвинить того или иного учителя в "непатриотичности".
"Страна" выясняла, кто запустил прикол в массы и чем это может закончиться.
Что известно про хит националистов
В оригинале песню "Батько наш Бандера" исполняет ансамбль "Пентархия". Видео, на котором пятеро мужчин поют песню в доме, где родился Степан Бандера, можно найти в YouTube.
Это песня-реквием о тяжелораненом повстанце, который остался калекой - "без руки и ноги", воюя с "москалями".
К изувеченному сыну приходит мать и жалеет его. В последующих куплетах говорится о том, сражение было победным, а "москали" бежали, аж "лапти теряли".
В конце песни мать хоронит сына-бандеровца и эпитафией на его могиле выбирает слова "слава Украине, всем героям слава".
В песне такие слова:
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)
Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить повстанець тяженько ранений. | (2)
Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки. | (2)
Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його. | (2)
Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався. | (2)
Мами ж наші, мами, не плачте за нами,
Не плачте за нами гіркими сльозами. | (2)
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили. | (2)
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били. | (2)
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)
Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала. | (2)
На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава!
Песню исполняют представители ультраправых организаций "Правый сектор", "Свобода", "Народный рух Украины" и даже капелланы ВСУ. Обычно это происходило у памятников самому Бандере в первых числах января, когда и родился самый известный из националистов.
Как сингл перекочевал в TikTok
Однако с недавнего времени песню о повстанце-бандеровце поют в украинских школах и записанное видео выставляют в TikTok. Правда из всего текста песни школьники поют, как правило, только две начальные строки, дальше просто шевеля губами под музыку.
Звук стал настолько вирусным, что начал звучать на переменах в классах, в коридорах и дома. Во многих семьях, где у ребенка есть аккаунт в ТикТоке, наверняка узнают "хит" по первым нотам.
При этом подростки зачем-то кладут руку на грудь в область сердца, как если бы пели официальный гимн Украины или подобно статуям на Западной Украине, где Бандеру, Шухевича и Коновальца, а также других лидеров УПА и ОУН обычно изображают с ладонью на сердце.
Впрочем, и тут скажем, что некоторые школьники театрально кладут ладонь на правую сторону, где сердца нет.
Кстати, изначально видео почему-то записывали в туалетах. Ряд роликов достаточно комично выглядят. Начинаются они с того, что человек с камерой открывает двери туалета и говорит "Слава Украине!". Тут же из кабинок появляются словно партизаны остальные, которые кричат "Героям слава" и начинают петь.
Сами при этом ребята не скрывают улыбок на лице, хоть если вдуматься в содержание песни, то она рассказывает о трагичной судьбе.
То есть изначально флешмоб вообще выглядел как троллинг.
Позже из туалетов видео перекочевало в другие доступные локации.
"Под какой будильник ты на самом деле просыпаешься" - с иронией подписывают песню в соцсетях.
"Мама звонит родственникам в Москву", - подписан стилизованный портрет на фоне которого играет мелодия.
И некоторые записи из класса, на которых поверх видео наложена националистическая песня. При этом видно, что кадры является постановочным и скорее всего, школьники или студенты просто отвечают у доски.
Однако некоторые пошли дальше. Для правдоподобности или большого количества лайков они решили снять на видео, которое сейчас распространено в соцсети, как этой песней они срывают начало урока.
На кадрах видно, как пятеро учащихся входят в класс с опозданием и начинают громко петь эту песню, не давая возможности учительнице ничего сказать.
"5-те жовтня, класна робота", - начинает диктовать учитель, когда группа опоздавших открывает двери класса и врывается на урок.
Ряд телеграм-каналов пишет, что якобы эту песню ученики исполнили из-за "непатриотической" позиции учительницы и что она потом перестала выходить на работу, хотя каких-либо подтверждений этому нет.
"Страну погрузили в 30-е годы"
Народный депутат Макс Бужанский написал длинный пост о своем отношении к бандеровским песнопениям в школах.
"Скажу, все таки, пару слов по поводу киевских школьников, триумфально исполнивших песню "Батько наш Бандера", чтобы досадить учительнице.
Не по поводу самих школьников скажу, а вообще, о песнях.
Песня эта, не просто не новая, а очень старая.
Калька с идеологического убожества тридцатых годов- "Сталин- отец народов".
Ровно та же самая история, только одну фамилию заменили на другую, и многочисленные народы на один.
Страну погрузили ментально в 20е-30е годы прошлого века в худшем их проявлении.
Не вчера погрузили, факт, за пять лет каденции Порошенко, но и за прошедшие с неё 2 года ничего не сделали для того, чтобы её из этого бреда вытащить.
И бред ведь тут не в личности даже покойного Степана и его мелкой исторической роли, бред в подходе, в том, как современных людей, детей и взрослых, превращают в комсомольцев тридцатых, с безумно горящими глазами.
Что с этим делать?
Уже ничего, ничего не сделаешь так, как это делается у нас, невидимая рука рынка отрегулирует, заменив проблемы дрессировки учителей более насущными проблемами.
А вот что стоило бы сделать, так это написать сочинение.
Детки, вижу, вы поёте, что Степан Бандера ваш Батько, герой и что там ещё принято в культах мелких личностей.
Ок.
Вот программа ОУН(Б), где Б обозначает как раз покойного Степана, тут важно не ошибиться, ибо были версии.
Программа начала лета 41 года, самый пик стремительного полёта надежд и мыслей, вот сейчас перекурим, пока вермахт и айнзацгруппы справятся, и пойдём управлять державой.
Пишите сочинение, что в этой программе вам нравится, дорогие школьники, и почему.
Какие именно пункты.
Потом пишите дальше, как именно, по вашему, этого можно было бы достичь.
И, в конце, последний вопрос, обязательный для всех.
Мы ведь не знаем, что можно написать, одни напишут одно, другие другое, все ж разные.
А вопрос последний- общий на всех.
А вы, вот именно ты, Маша, Вася, Петя, хотели бы, чтобы с вами сделали то, что вы написали и так, как вы написали?
Это же не с кем то другим, это с вами лично, с младшими братом и сестрой, с бабушкой и дедушкой, мамой и папой.
Точно хотите?
Я думаю нет, не точно.
И думаю, что если начать разбираться в деталях, целях и средствах, не захочется не только пробовать, и петь не захочется.
Но это уже другая история, не про нас".