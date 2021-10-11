Cвои намерения пойти в Раду по округу внезапно умершего Полякова опровергать Ляшко не стал

Экс-нардеп Олег Ляшко прокомментировал "Стране" нашу информацию о своих намерениях баллотироваться в Верховную Раду по округу в Черниговской области, по которому зашел в парламент внезапно умерший на днях депутат Антон Поляков.

Прямо такие намерения Ляшко не опроверг. Сказал, что пока говорить рано - надо понять, что убил Полякова.

"Сейчас абсолютно беспредметно обсуждать вопрос выборов в этом округе. Считаю, что сейчас главное - ответить на вопрос: кто убил Полякова - одного из главных свидетелей масштабной коррупции власти в парламенте", - сказал "Стране" Олег Ляшко.