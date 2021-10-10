В США обвиняют в военных преступлениях американцев, воевавших в АТО на стороне Киева

Министерство юстиции США и ФБР расследуют участие семи американцев в военных преступлениях на востоке Украины. Все они воевали на стороне Киева.

В центре расследования находится Крейг Ланг, которого разыскивают в том числе и за убийство во Флориде.

Об этом сообщает BuzzFeed News.

Издание сообщает, что Министерство юстиции и ФБР расследуют деятельность группы из семи американских боевиков, включая Ланга, в соответствии с федеральным статутом о военных преступлениях.

Власти США подозревают, что, находясь на востоке Украины, Ланг и другие члены группы брали мирных жителей в плен, избивали их и топили в водоемах. Лэнг, по мнению Министерства юстиции, мог даже убить некоторых из них и похоронил в безымянных могилах.

Журналисты издания побеседовали с 24-летним Далтоном Кеннеди из Северной Каролины и 24-летним Дэвидом Клеманом из Джорджии, которые дали показания федеральным агентам. В отношении них и еще нескольких мужчин Минюст и ФБР начали расследование.

Предполагается, что когда Лэнг и двое других парней приехали в Украину, они вступили в ряды "Правого сектора". Правозащитные группы обвиняли бойцов "Правого сектора" в нападениях и жестоких избиениях мирных граждан и участников боевых действий.

Все эти люди были связаны с Лэнгом, который некоторое время служил в вооруженных силах Украины, поэтому им известны некоторые подробности действий Лэнга. Их предположительные роли в совершении военных преступлений варьируются, и журналистам BuzzFeed News стало известно, что некоторые из них даже не присутствовали в момент совершения преступлений.

Министерство юстиции - на основе видео- и фото-свидетельств, а также интервью с некоторыми из американских боевиков Лэнга - заявляет в документах, что именно Лэнг был главным подстрекателем предполагаемых пыток задержанных на востоке Украины.

Представители ФБР и Министерства юстиции заявили, что не подтверждают и не отрицают существование продолжающегося расследования.