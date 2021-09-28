Из-за слабого китайского импорта мировые цены на нефть медленно ползут вниз

Нерадостные прогнозы темпа роста мировой экономики продолжают снижать мировые цены на нефть.

В среду, 13 октября, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 КСК составляли $83,23 за баррель (минус $0,19 или 0,23%). А ноябрьские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели до $80,55 за баррель (минус $0,09 или 0,11%), передает "Интерфакс-Украина".

Международный валютный фонд (МВФ) накануне немного понизил прогноз глобального экономического роста на 2021 год - до 5,9% с 6%. В то же время ОПЕК в среду понизила оценку роста спроса на нефть в текущем году - до 5,8 млн б/с по сравнению с 5,96 млн б/с месяц назад,

"Явная тенденция к повышению нефтяного рынка сохраняется, цена WTI находится выше отметки в $80 за баррель, оставаясь около многолетних максимумов", - отмечает основатель Sevens Report Research Том Эссай.

"Однако последний скачок рынка оказался очень быстрым, и консолидация цен, которую мы наблюдаем, не стала сюрпризом", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Негативом для нефтяного рынка в среду также стали более слабые, чем ожидалось, данные о китайском импорте. КНР в сентябре закупала нефть в объеме чуть менее 10 млн баррелей в сутки (б/с), что на 500 тыс. б/с меньше, чем в августе, отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фритш. Тем временем импорт природного газа достиг максимальных с января 10,62 млн тонн, а импорт угля - 32,9 млн тонн, также максимума с начала года.