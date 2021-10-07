Новые детали о судне "Балта", терпящем бедствие в Черном море раскрыли ВМС Украины

Военно-морские силы Украины отчитались о терпящем бедствие в Черном море единственном судне размагничивания "Балта".

По их данным, часть команды корабля была доставлена в пункт постоянной дислокации, другие же - борются за живучесть корабля.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook утром в четверг, 14 октября.

"По состоянию на 08.30 14 октября 2021 - личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

В настоящее время осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одессы в сопровождении кораблей и катеров.