Дело о закупке Степановым китайских вакцин от коронавируса за день до его отставки закрыло

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о закупке Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac по завышенной цене, открытое в феврале.

Сотрудников ведомства, возглавляемого тогда еще Максимом Степановым, подозревали в злоупотреблениях при закупках.

О закрытии говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинской правды".

"17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2. ч.1 ст. 284 УПК", - говорится в ответе.

Этот пункт Уголовно-процессуального кодекса гласит об установлении отсутствия в деянии состава уголовного преступления.

Никаких деталей по резонансному делу и роли в нем экс-министра Степанова в НАБУ не сообщили.