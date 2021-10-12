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События Сегодня, 12:14624
Почему тянут с экспертизой вещества, найденного в кармане депутата Полякова не смогли объяснить в МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в кармане внезапно скончавшегося народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неким веществом.

В студии ток-шоу, где обсуждали тему смерти парламентария, задались вопросом, почему эксперты за целых пять дней не определили его природу.

Енин ответил, что эксперты сами определяют сроки, достаточные для проведения того или иного исследования вещественных доказательств. А за нарушения технологических циклов предусмотрена криминальная ответственность. То есть чиновник ушел от прямого ответа.

"За два дня, как оказалось, был проведен токсикологический анализ крови, что намного сложнее, чем какие-то капельки в катетере, и была дана оценка, что это за препарат", - обратил внимание на странность Зорян Шкиряк.

Шкиряк также задался вопросом, откуда у нардепа от "Слуги народа" Галины Янченко взялась информация о том, что в крови Полякова был найден метадон. Ведь именно она сообщила об этом первой.

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Теги: news, новости, Украина, МВД, Енин, 7dniv, 7dnivinfo  
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