В Грузии сторонники Саакашвили вышли на многотысячный митинг с требованием освободить его

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного 1 октября за незаконное пересечение границы, проводят в Тбилиси акцию "Свободу Мише".

Ее организовала оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой был Саакашвили.

Об этом сообщают СМИ и Телеграм-каналы.

Акция началась в 18:00 по местному времени (в 17:00 по Киеву - Ред.) на тбилисской площади Свободы. Площадь довольно быстро полностью заполнилась сторонниками экс-президента, также участники акции расположились на проспекте Шота Руставели и некоторых прилегающих улицах. Причем некоторые из митингующих принесли с собой флаги иностранных государств, в том числе США.

Сторонники Саакашвили и его партии "Единое национальное движение" требуют освободить политика.

Митинг проходит мирно. Как передает Телеграм-канал "Политика Страны", со сцены ораторы зачитывают письма Саакашвили из неволи. Протест должен завершиться концертом.