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События Вчера, 20:46127
В каких условиях вынуждены работать украинские моряки

Мировую морскую индустрию охватил COVID-кризис: более тысячи моряков забыты нанимателями на брошенных судах, так как владельцам просто невыгодно возвращать их из рейса. И люди вынуждены месяцами жить на борту вдали от родины.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

"Страна" выяснила, как сейчас работают украинские моряки.

По словам руководителя проекта украинского благотворительного фонда помощи морякам "Ассоль" Андрея Шевченко, в 2020 году несколько десятков украинских моряков оказались в роли заложников брошенных судов обанкротившихся компаний. Владельцам было дешевле списать судно, чем возвращать его на родину. Однако в 2021 году всем украинцам удалось вернуться домой.

Несмотря на это, серьезные проблемы у моряков Украины остались.

Затянувшиеся "ковидные" рейсы, перевозка нелегалов и дырявые Волго-Балты

Из-за пандемии COVID-19 украинские моряки подолгу не могут вернуться домой из рейсов. Ситуация не зависит ни от моряков, ни от судовладельцев. Десятки стран, в основном в Азии и Латинской Америке, в 2020 году ввели запреты на пересадку и смену экипажей иностранных судов на их территории. Из-за этого некоторые экипажи проводили на судах более года. По словам Андрея Шевченко, ситуация чуть улучшилась в 2021 году, но проблема осталась. Огромное количество украинских моряков, заключив контракт на 4–6 месяцев, пересиживают свои сроки на судах на два-три-четыре месяца.

По данным специализированного морского сайта, количество моряков, застрявших в рейсах по всему миру, увеличилось на 27 процентов по сравнению с прошлым годом.

Среди украинских моряков уже стало привычным, заключив контракт на 4–6 месяцев, вернуться домой лишь через 7–10 месяцев. По словам одесского моряка, судового механика Юрия К., он смог вернуться домой только через четыре месяца после завершения пятимесячного контракта.

"Заканчивался контракт, но в Китае невозможно было сойти и улететь домой, к тому же не было смены. Та же ситуация была на Филиппинах, потом в Индонезии. Судовладельца и оператора проблемы индейцев не волнуют, они просто молчат, не отвечают на запросы. И просто ставят перед фактом: смены экипажа не будет, потерпите до следующего порта. После завершения контракта ходил по морям еще четыре месяца. За время рейса в 10–11 месяцев можно запросто сойти с ума, члены экипажа волком воют. У многих за такой срок начинаются проблемы со здоровьем, в море даже больной зуб - это беда…" - рассказал моряк.

Эта ситуация автоматом тянет за собой другую проблему. Оставшиеся на суше моряки не могут устроиться на работу. И не только из-за затянувшихся "ковидных" рейсов, но также потому, что многие крупные преуспевавшие судовладельческие компании с началом пандемии обанкротилось. Несмотря на то, что предложений работы морякам на рынке довольно много, это лишь парадный фасад скрытой безработицы. Дело в том, что крупные операторы морских грузоперевозок в первую очередь нуждаются в командном составе. Матросом или мотористом украинским морякам устроиться на работу проблематично.

Отчаявшись найти работу в рядовой должности, многие украинцы вынуждены пускаться во все тяжкие: платить за устройство на рейс мошенникам, заключать контракты с сомнительными судовладельцами, попадая в разные неприятные ситуации.

Одна из распространенных бед – устройство на работу на суда, перевозящие нелегалов из Африки в Европу. Или судно, перевозящее наркотики из Латинской Америки. Например, 1 октября 2021 года судно "Trudy" было задержано французской полицией. На борту сухогруза обнаружили 1127 килограммов кокаина. В составе экипажа было несколько украинцев.

"Несколько сотен украинских моряков сейчас сидят в тюрьмах Греции, Италии, Испании и Франции. Некоторые моряки попадают на такие суда по безнадеге, глупости или неразборчивости, но многие – по незнанию. Бывают ситуации, когда предлагают пойти на подработку на месяц–другой мотористом или матросом на короткий рейс по Черному или Средиземному морю. Лишь потом человек понимает, куда попал, уже во время рейса. Спрыгнуть с такого рейса иногда невозможно, на судно могут сесть люди с оружием и стоять на мостике. Есть случаи, когда на судно пробирались зайцами нелегалы, их задержали на берегу полицейские, затем сделали облаву, отловив еще пару десятков беженцев. Всех задержанных затем могут повесить на экипаж, приписав им перевозку. Та же ситуация с перевозкой наркотиков. Часть моряков, особенно рядовой состав, просто не были в курсе, что в трюме судна, в опечатанном контейнере находятся наркотики. Но европейской полиции это не объяснить, всех задерживают и отправляют в тюрьму", - пояснил сотрудник фонда "Ассоль" Андрей Шевченко.

К слову, от безнадеги и безработицы многие украинские моряки устраиваются на ветхие суда типа Волго-Балт, которые изначально предназначены для речного и каботажного морского плавания.

"Каждую осень в Черном море происходят крушения судов типа Волго-Балт. Эти суда технически и морально устарели и не предназначены для использования в морских перевозках. Такие суда используют мелкие судовладельцы, чаще всего из Турции. В экипажах много украинцев. Зарплаты на таких судах гораздо меньше, чем установленные морскими профсоюзами, но все равно находятся украинские моряки, готовые за копейки рисковать жизнью", - рассказал Шевченко.

Взятки за дипломы и приватизация государственных реестров  

В этом и прошлом году украинские моряки не раз выходили на акции протеста по поводу зашкаливающего уровня коррупции в государственной системе сертифицирования и выдачи дипломов. По словам моряков, если в прошлые годы средний уровень взяток составлял 3–5 тысяч долларов, то в 2021 году за необходимый пакет документов приходится платить вдвое больше. По мнению нескольких моряков, с которыми пообщалась "Страна", по сути коррупционную систему крышевали сами руководители профильных госструктур: Инспекции по вопросам и подготовке дипломирования моряков и Морской администрации Мининфраструктуры. Руководителей этих ведомств после нескольких акций протеста моряков уволили. Но воз и поныне там.  

По словам Андрея Шевченко, к даче взяток украинских моряков часто принуждают.

"Построена система, при которой человек просто вынужден дать взятку, чтобы уйти в рейс. Завалить на экзамене при желании можно любого. Но есть и те, которые просто покупают в учебных центрах дипломы для ухода в рейс. Такая ситуация угрожает Украине имиджевыми потерями, при которых наших моряков за границей начинают воспринимать как непрофессионалов", - сказал Шевченко.

Помимо зашкаливающего уровня коррупции в Морской администрации и Инспекции дипломирования моряков в этих ведомствах царит настоящий хаос.

Например, даже заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков на выездном заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в Одесской облгосадминистрации в конце сентября пожаловался на то, что его подчиненные из Морской администрации, мягко говоря, его игнорируют, не выполняя требований.

О хаосе и уровне коррупции в Мининфраструктуры говорит несколько абсурдный, но не удивительный факт: некие частники ухитрились приватизировать несколько десятков доменных имен государственных электронных кабинетов и реестров украинских моряков. Об этом свидетельствует постановление суда от 9 сентября 2021 года (дело № 761/32408/21, уголовное производство № 42021000000000302) – по нему был наложен арест на имущественные права интеллектуальной собственности на несколько десятков доменных имен, зарегистрированных в ООО "Интернет Инвест".

То есть до середины 2021 года всеми реестрами и кабинетами украинских моряков управляли в своих интересах частные лица.

 

Несмотря на победные реляции СБУ и слабые попытки Мининфраструктуры уничтожить коррупцию, а вернее, изображение попыток, украинские моряки продолжают утверждать, что уровень взяток в системе сертифицирования и выдачи дипломов даже увеличился за последние полгода. В среднем украинскому моряку приходится отдавать за документы сухопутным чиновникам от 5 до 9 тысяч долларов.

Для того, чтобы представить размер сладкого пирога: в Украине сейчас насчитывается от 150 до 200 тысяч моряков. Но точное количество мореходов подсчитать невозможно. Как раз из-за того, что электронные реестры и базы моряков до 2021 года находились у частников.

К слову, государственные электронные кабинеты и реестры украинских моряков не работают до сих пор.

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