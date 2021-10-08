 

Гид "Мишлен" впервые присвоил свои звезды московским ресторанам (Видео)

События Вчера, 23:0558
Гид "Мишлен" впервые присвоил свои звезды московским ресторанам

14 октября впервые в России состоялась церемония присуждения московским ресторанам звезд знаменитого гида "Мишлен" на 2022 год.

Ее трансляцию вел Ютуб-канал "Москва 24".

Семь московских заведений питания получили одну мишленовскую звезду:

  • Selfie (шеф-повар Анатолий Казаков);
  • "Белуга" (шеф-повар Евгений Викентьев);
  • Grand Cru (шеф-повар Давид Эммерле);
  • White Rabbit (шеф-повар Владимир Мухин);
  • Biologie (шеф-повар Екатерина Алехина);
  • "Сахалин" (шеф-повар Алексей Когай);
  • "Савва" (шеф-повар Андрей Шмаков).

Две звезды присудили двум ресторанам:

  • Artest Chef’s Table (шеф-повара Артем Стафьев и Аркадий Новиков);
  • Twins Garden (шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие).

Три звезды ни один московский ресторан не заработал.

"Мишлен" также отметил 15 бюджетных заведений со средним чеком до 2000 рублей (около 700 гривен): Bjorn, "Севичерия", Delicatessen, Eva, Erwin.рекамореокеан, Flor, "Жеральдин", Hibiki, "Казбек", Lucky Izakaya, "Рыбторг", Tilda, Ugolek, Vani и Uilliams.

Зелеными звездочками наградили трех шеф-поваров, которые отдают приоритет локальным и сезонным продуктам: Екатерину Алехину из Biologie, братьев Березуцких из Twins Garden и Никиту Подерягина из Bjorn.

Лучшим молодым шеф-поваром был признан Никита Подерягин (Björn), награду за лучший сервис получил Виталий Филонов (Twins Garden).

45 заведений звездочек не получили, но все равно попадут в гид.

Самый влиятельный в мире ресторанный рейтинг "Мишлен" выпускается с 1900 года, и Россия станет 33-й страной, где он начнет выходить. Всего в гид по Москве войдут 69 заведений.

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