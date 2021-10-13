Зеленский заявил, что не все мужчины и не все украинцы являются защитниками Украины

Во время посещения города Мариуполя Донецкой области президент Владимир Зеленский поздравил украинских военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины и вручил государственные награды.

Трансляция мероприятия появилась в Facebook Офиса Президента Украины в четверг, 14 октября.

Президент Украины в своем обращении отметил, что цель нового войска Украины - приумножать славные традиции Запорожской Сечи и мыслить шире существующих стереотипов.

Также Владимир Зеленский сказал, что Украину защищают не только украинцы и не только мужчины.

"Всем нужно осознать вещи, о которых идет речь в обществе. Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают и не все, кто ее защищает, являются украинцами", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в День защитников и защитниц Украины следует поблагодарить всех, кто в 2014 году проявил "желание и готовность защитить свою родную украинскую землю от российской агрессии хоть с чем – кто с палкой, кто с голыми руками". А также волонтеров, которые помогали защитникам Украины "без сна и отдыха".