Более 25 миллионов долларов выложили на аукционе Sotheby's за картину таинственного британского уличного художника Бэнкси "Любовь в мусорном баке" (Love Is in the Bin), которая ранее выставлялась на торги под названием "Девушка с воздушным шаром" и начала самоуничтожаться сразу после покупки,

34