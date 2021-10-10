С заражением крови госпитализировали экс-президента США Клинтона

В США в штате Калифорния госпитализировали бывшего президента страны Билла Клинтона. У него диагностировали заражение крови, сепсис.

Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По данным телеканала, Клинтон был в Калифорнии на частном мероприятии своего фонда. После он почувствовал усталость и был госпитализирован.

Экс-президент лечится антибиотиками. По данным канала, у Клинтона сначала возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему. Однако, заболевание было диагностировано на ранней стадии, благодаря чему организм пациента хорошо реагирует на терапию.

"После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики", - сказали врачи, выразив надежду, что Клинтон скоро отправится домой.

В прошлом Клинтон перенес четырехкратное шунтирование сердца в 2004 году, и в 2010 году.