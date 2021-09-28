Что думают учителя об обязательной вакцинации

В Украине стартовала обязательная вакцинация – но пока только для отдельных профессий. Первыми под прицел попали учителя: теперь они вынуждены сделать прививку от коронавируса, чтобы продолжать работать. Соответствующий приказ, несмотря на возражения профсоюзов, издал Минздрав.

Если до ноября сотрудники сферы образования не вакцинируются, их отстранят от работы без сохранения зарплаты на период карантина, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Некоторые педагоги тихо саботируют этот приказ, покупая поддельные справки о вакцинации. Другие уже выходят с Кабмином на тропу публичной войны. Так, директор киевской школы №210 Дмитрий Ламза подал на правительство в суд, оспаривая сразу два решения власти: о норме в 80% вакцинированных педагогов и о принудительной вакцинации учителей.

"Страна" опросила украинских педагогов, как они относятся к обязательной вакцинации и чем им угрожает начальство, если они не привьются от коронавируса.

Алина Б., учитель математики:

"Я вакцинирована – сознательно это сделала. Но к обязательной вакцинации отношусь неоднозначно. Потому что проблема не столько в учителях, сколько в детях. В основном коронавирус переносят дети, причем бессимптомно. Сдавать тесты их никто не отправляет. То есть ребёнок без справки, иногда даже без самоизоляции, потом идёт и заражает учителей. А вакцинация от болезни не спасает. Случаев заражения вакцинированных людей одной-двумя дозами в нашей школе достаточно.

Мы, конечно, набрали 80% вакцинированных учителей. Но еле-еле. Некоторые не хотят делать вакцину. Кто-то боится прививаться, потому что многие коллеги перенесли вакцинацию очень тяжело. О том, что вакцины еще не прошли третью стадию клинических испытаний, много говорят. А потом докажи, что у тебя здоровье подорвалось из-за прививки.

А с новым постановлением получается так, что если в течение месяца учителя не вакцинируются, их отстранят от работы. Но как это сделать юридически? Боюсь, что будут судебные иски. Потому что юридического механизма отстранения от работы без сохранения заработной платы нет. И потом суд будет восстанавливать на работе людей, которые отказались прививаться.

Но самое страшное другое: ну отстранят они учителей и что? Кем их заменить? Некем. Настолько большой дефицит кадров учителей, что ни о каком выборе учителя речи не идёт – лишь бы закрыть вакансию. Из технического персонала людей тоже заменить некем – уборщицы, повара. Закроют кухню – родители взбунтуются, мол, нечем детей кормить.

А как быть тем, кто переболел и имеет высокие антитела? Привиться все равно, чтоб зашкаливали эти антитела? А ведь свой иммунитет намного лучше, чем искусственный иммунитет от прививки. Вроде бы те, кто переболел коронавирусом, от него уже защищены, но их обязывают вакцинироваться по новому постановлению. Инструкции, как действовать в таком случае, нет.

У нас в коллективе есть одна беременная учительница, ей совсем скоро уходить в декрет. Она первой записалась на вакцинацию, но потом узнала, что забеременела. И врачи ей говорят: "Можете, конечно, колоть. Но на свой страх и риск". Никто гарантий не даёт. Она так и не привилась. И теперь боится. Мол, все, я уже уволена? А как уволить беременную женщину? По закону – нельзя.

Как всегда, власть принимает решения, а как их на практике применить, никто не думает.

Пока давления на учителей особого нет. Большая часть коллектива уже привита. Но когда надо было набрать 80% вакцинированных, собирали директоров школ в районных управлениях образования, горадминистрации и очень давили на них. Директоров "нагибали" очень сильно. То есть административные методы применялись "совковые" – директоров "ставили на колени", угрожали и так далее. Но наш директор учителям увольнением не угрожал.

Я не знаю, дойдёт ли до увольнения теперь. Потому что, честно говоря, учителя просто массово начнут покупать эти справки. Такие случаи по стране есть и механизм абсолютно простой. А что делать? Никто не хочет терять работу".

Петр В., преподаватель истории в колледже:

"Я сам вакцинировался буквально несколько дней назад вакциной "CoronaVac". Под очень сильным давлением. Потому что того, кто не хотел вакцинироваться, просто не допускали к занятиям. Не ставили пары и все – либо увольняйся, либо вакцинируйся.

Какое отношение коллектива? Большинство все это дело не воспринимает и боится. На устах у всех случаи смертей людей после вакцины. Есть знакомые, которые после прививки заболели коронавирусом.

Только около 10% людей идут на вакцинацию добровольно. Основная масса педагогов не хочет прививаться: петляют, пытаются купить справки. Люди боятся потерять работу. Каждый как может выживает: кто-то подделывает сертификат о вакцинации, у кого-то есть связи. Но в конечном итоге 90% преподавательского состава уже вакцинировались.

Я сам сначала подделал справку о вакцинации: просто перексерил с чужой, корректором замазал имя. Мне написали хорошим почерком мою фамилию, ещё раз перексерили и я сдал начальству эту копию. Так две недели я ходил, пока все бегали вакцинироваться, и я думал – может, пронесёт. Но потом кто-то меня сдал. Я зашёл в отдел кадров, извинился и сказал, что хочу посмотреть номер справки. А мне ее не дают. А за подделку документов ведь и срок могут дать. Я вырвал ее из рук, сжег эту справку и сразу побежал в больницу.

Вот так я и сделал вакцину. Пока только одну дозу. Знаю, что после Moderna и Pfizer люди умирали, а после CoronaVac таких случаев не было. Хоть бы не быть первым! Хотя признаюсь, меня три дня штормило: температура, слабость и недомогание. Но вроде отпустило.

Тех, кто не вакцинируется сейчас, просто не пустят на работу. Штраф они не могут выписать, они просто будут не допускать к работе под разными предлогами. А прицепиться к человеку можно по любому поводу, было бы желание.

Хотя принудительная вакцинация – это антиконституционный акт. В Конституции четко и ясно написано, что это дело каждого. Но они выдали указ и будут принуждать. Зарплаты и так низкие, а ещё и за свой счёт писать заявление – какой смысл?"

Татьяна К., учитель младших классов:

"Коллектив нашей школы вакцинирован на 80+ процентов. Я переболела, и пока с антителами. К принудительной вакцинации отношусь крайне негативно.

Я не против обязательной вакцинации, я против повальной. Я за то, чтобы учитывался возраст, анамнез каждого человека. И только после этого принималось решение о вакцинации этого конкретного человека. И чтобы кто-то нёс ответственность за последствия вакцинации этогочеловека".

Людмила П., преподаватель физики в колледже:

"Я против обязательной вакцинации. Потому что рядом с нами находятся дети, у которых в семьях тоже стоит вопрос вакцинации.

Во-первых, вакцинацию можно проводить только после обследования любого человека. При сегодняшнем процессе вакцинации, извините, никто никого не обследует. Вакцинируют группами по списку. Спрашивают: "Как здоровье, как себя чувствуете?" и больше ничего. Никто не проводит конкретную разъяснительную работу: нужно или не нужно, какое артериальное давление, есть ли тромбофлебит или ещё какие-то хронические заболевания – никому это не надо. Единственное, что надо – вакцинировать максимум человек и выполнить план. Получается добровольно-принудительно.

Во-вторых, вакцина не даёт гарантии, что ты потом не заболеешь. Так как мы находимся среди учащихся и не знаем, болеют ли родственники в их семьях. И снова дети приходят к нам, а мы ходим по лезвию ножа и можем заболеть. Смысл этой вакцинации? Тем более во время эпидемии. Вакцинация должна быть до эпидемии, а не в ее разгар.

Я сама вакцинировалась. Мотив был простой: как пенсионеры мы работаем по договорам. Нас пообещали принять на работу по договорам. Но их приостановили исходя из того, что прежде, чем мы будем приняты на работу, мы должны вакцинироваться. Мы говорили о договоре приёма на работу, а на вакцинацию согласия сразу не давали. То есть вакцинация проходит под угрозой неприема на работу.

У нас в учебном отделе уже есть 80% вакцинированных. Потому что без вакцинации к работе не допускают и зарплату не выплачивают. Учителя вакцинируются, потому что хотят работать. Многие бы этого не делали, если бы это не было добровольно-принудительно".

Александр Ж., учитель информатики:

"К обязательной вакцинации отношусь негативно – всегда должен быть выбор. У нас нет того уровня медицины, который может гарантировать безопасность любой вакцины. То есть, если что-то произойдёт - вся ответственность на тебе, а не на государстве.

Я сам вакцинировался одной дозой – признаюсь, что под давлением. В коллективе создается буллинговое общество. Раньше термин "буллинг" применяли к детям. А сейчас во многих коллективах стал вопрос буллинга между педагогами – вакцинированные буллят невакцинированных и наоборот. Нагнетается обстановка в педколлективе.

У нас в коллективе уже есть 100% вакцинированных педагогов. Техперсонал меньше хочет вакцинироваться. Но и сами учителя шли вакцинироваться неохотно, под давлением администрации, от директора давления не было.

Сейчас невакцинированных могут допускать к занятиям, только если они будут каждые три дня делать ПЦР-тест за свой счёт. Раньше же нам говорили, что пока не сделаем прививку, будем сидеть дома и получать только 30% от ставки. Но никто до этого не дошёл. Когда приняли норму в 80% вакцинированных, в последнюю неделю сентября, некоторые учителя вакцинировались позже. И никто их с работы не выгонял и беседу не проводил.

Большинство учителей вакцинировались просто потому, что не хотят терять работу и зарплату. Больше всего испугались именно из-за этого".