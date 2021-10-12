Несмотря на вакцинацию президент Латвии подхватил коронавирус

Президент Латвии Эгил Левитс, который одним из первых людей в своей стране завершил вакцинацию, заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила руководитель медиацентра президентской канцелярии Юстина Дейчмане.

По ее словам, 13 октября, вернувшись из командировки в Швецию, глава страны сдал экспресс-тест на COVID-19 и получил положительный результат.

Так, уже 14 октября Левитсу был назначен ПЦР-тест, который подтвердил ранее полученные результаты. На данный момент у президента наблюдаются легкие симптомы коронавирусной инфекции.

Одновременно с Эгилом Левитсом завершил вакцинацию и экс-президент Латвии Валдис Затлерс. В конце сентября у него также обнаружили COVID-19.

Ранее правительство Латвийской Республики приняло решение о дополнительной вакцинации латвийцев, которую постановили начать в октябре только для людей старше 65 лет.

В Латвии накануне выявили 2236 новых случаев заражения коронавирусом, этот показатель стал рекордным за весь период пандемии в стране.