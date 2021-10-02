Из-за требования надеть маску пассажир на борту авиарейса Ларнака - Киев закатил скандал

На борту самолета венгерской авиакомпании WizzAir, который летел из Ларнаки (Кипр) в украинскую столицу - Киев, один из пассажиров отказался надевать маску.

Когда нарушителя попросили надеть защитное средство, он начал нецензурно выражаться и устроил скандал.

Соответствующее видео публикует паблик "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

На кадрах можно увидеть, как мужчина устроил скандал после того, как его попросили надеть на борту самолета маску. По словам очевидцев, он с момента вылета вел себя неадекватно, приставал к другим пассажирам и бортпроводникам.

Кроме того, он кричал, что ему "нечем дышать" и ругался матом в адрес других пассажиров. Маску он при этом так и не надел.

По прилету в Киев, на борт вызвали правоохранителей. Им мужчина пытался доказать, что ничего не нарушал и даже грозился судом. Вместе с тем, другие пассажиры приветствовали полицейских аплодисментами и заметили, что их появление несколько усмирило дебошира. По информации паблика, хулигана задержали.