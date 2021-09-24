Два военных корабля Украина собирается купить у Британии

Великобритания передаст украинским верфям технологии изготовления военных кораблей и предоставит ракетное вооружение.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Дом" в четверг, 14 октября.

Пристайко проинформировал, что четыре направления, которые усилят способность украинского военного флота, будут реализованы, в ближайшее время будет объявлено об этом. Посол Украины убежден, что Украина приобретет два уже действующих корабля, и они сразу же войдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, а также начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и в Великобритании.

По словам Вадима Пристайко, первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям. Первые корабли, которые британцы передадут Украине - это тральщики, которые помогут защитить побережье от минной угрозы.

Посол Украины в Великобритании отметил, что Украина получит ракетное вооружение, которое поможет реально усилить военные способности на море.