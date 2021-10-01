Отказ от транзита газа через Украину проблемами украинской ГТС объяснила Венгрия

Венгрия решила отказаться от поставок газа через Украину ради энергетической безопасности своей страны. В частности, Будапешт недоволен состоянием украинской газотранспортной системы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто на Российской экономической неделе в четверг, 14 октября.

По словам министра, венгерские власти знали о необходимости серьёзной реконструкции маршрута через Украину и отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что это не будет способствовать энергетической безопасности Венгрии.

Петер Сийярто добавил, что Венгрия самостоятельно принимает подобные решения, и никто не имеет права вмешиваться в суверенитет страны.