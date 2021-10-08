Британец обошел 51 паб, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Мужчина может стать первым в мире человеком, выпившим в таком количестве заведений за 24 часа. При этом потенциальный рекордсмен уверяет, что он не является большим любителем алкоголя.

Британец Мэтт Эллис из города Сент-Неотс обошел 51 паб в течении 24 часов, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. На такой поступок мужчину сподвигла его страстная любовь к британским питейным заведениям, которые особо пострадали от карантинных ограничений в период пандемии коронавирусной болезни. Об этом пишет BBC.

По данным журналистов, виноторговец Эллис начал свой поход по пабам в воскресенье и завершил его в понедельник. В комментарии изданию он рассказал, что первые 10 пабов ему удалось обойти всего за один час, однако по мере того, как испытание продолжалось, задача становилась все более сложной.

Согласно условиям, британец должен был посетить по меньшей мере 50 заведений и выпивать 125 миллилитров любого напитка в каждом из них — таким образом он мог употребить по меньшей мере 6,38 литров жидкости. Выполнение испытания контролировали свидетели, а также персонал паба.

Объясняя свой поступок Эллис отметил большой вклад пабов в общественную жизнь. По его словам, такие заведения усиливают дух товарищества. При этом он утверждает, что не является большим любителем алкоголя — по словам мужчины, ему больше по душе диетическая кола или апельсиновый сок, которыми он и ограничился во время испытания.

Теперь достижение британца должны подтвердить эксперты Книги рекордов Гиннесса. В то же время они уже сообщили о том, что получили соответствующие документы от потенциального рекордсмена.

На данный момент в Книге ни разу не фиксировался рекорд посещения как можно большего количества пабов одним человеком в течение 24 часов, однако туда занесено другое, командное достижение — в 2011 году в Нью-Йорке компания из 13 человек успела остановиться в 250 барах всего лишь за сутки.