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События Сегодня, 12:1282
Ракетное вооружение Украине передаст Британия

По словам дипломата, Киев также должен получить военные корабли и технологии по их строительству.

Украина в ближайшее время приобретет у Великобритании два военных корабля, технологии по строительству судов, а также ракетное вооружение. Эти шаги закреплены в соглашении между странами. Об этом в интервью телеканалу "Дом" в четверг, 14 октября, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, соглашение предусматривает четыре направления сотрудничества, которые будут направлены на усиление боеспособности украинских Военно-морских сил. Также Пристайко добавил, что в ближайшее время Украина приобретет два уже действующих военных корабля, которые сразу войдут в состав ВМС. Речь идет о тральщиках — судах, которые обеспечивают защиту побережья от минной угрозы.

"(Помимо этого) будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании", — заявил дипломат.

Также Пристайко уточнил, что первый корабль для Украины построят в Британии, а затем украинские верфи получат технологии для строительства второго судна.

"И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши способности на море", — сказал посол.

Дипломат добавил, что уже в конце октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию с рабочим визитом.

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом. В конце этого месяца", — рассказал посол.

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Теги: news, новости, Украина, Пристайко, 7dniv, 7dnivinfo  
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