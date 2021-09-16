При взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек, много раненых

Во втором после Кабула по величине городе Афганистана - Кандагаре, который ранее захватили талибы, произошел взрыв в мечети.

По предварительным данным, минимум 25 человек погибли, еще около двух десятков пострадали.

Об этом сообщает международная телекомпания "Аль-Джазира".

Взрыв произошел днем в пятницу, 15 октября, в мечети Биби Фатима, принадлежащей шиитской общине.

По данным телеканала, в мечети находилось много людей, которые пришли на молитву.

На кадрах, который публикует Телеграмм-канал "Mash", видно, что на полу мечети лежит много людей. По данным СМИ кроме двадцати погибших, еще около 20 человек были ранены. При этом, о точном количестве пострадавших официально никто пока не сообщал.