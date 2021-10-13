 

Ляшко назвал единственный способ как проехать в поезде или автобусе пассажиру без прививки от Covid-19

События Сегодня, 17:2696
Ляшко назвал единственный способ как проехать в поезде или автобусе пассажиру без прививки от Covid-19

С 21 октября у невакцинированных от COVID-19 останется единственный способ воспользоваться межобластным автобусом или поездом - предъявить ПЦР-тест, действующий 72 часа.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН.

По словам главы Минздрава, если поездка для человека является крайне необходимой, а он до сих пор не сделал прививку, он должен предоставить отрицательный тест.

"Другой вариант - сделать отрицательный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", - отметил Ляшко.

Как сообщил Ляшко, сложность ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине заключается не в уровне инфицирования, а в увеличении количества госпитализированных. По словам главы Минздрава, большинство из попавших в больницы - невакцинированные лица.

"Сами по себе цифры инфицирования не свидетельствуют ни о чем, сегодня мы говорим о госпитализации. Госпитализации, которые растут - это тревожный сигнал. Сегодня как минимум 95% госпитализированных - невакцинированные. Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять "красный" уровень эпидопасности", - говорит Ляшко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ляшко, вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Учителей без прививки начнут отстранять от работы
Учителей без прививки начнут отстранять от работы
13-окт-2021, 11:43
Транспорт и рестораны только для вакцинированных хотят оставить украинские власти
Транспорт и рестораны только для вакцинированных хотят оставить украинские власти
11-окт-2021, 18:35
80% учителей не вакцинировано в шести тысячах школ в Украине
80% учителей не вакцинировано в шести тысячах школ в Украине
29-сен-2021, 22:52
Как много невакцинированных украинцев попадают в больницы с коронавирусом сообщил главный санврач
Как много невакцинированных украинцев попадают в больницы с коронавирусом сообщил главный санврач
21-сен-2021, 11:23
Усилить карантин в Украине уже через неделю собирается Минздрав
Усилить карантин в Украине уже через неделю собирается Минздрав
6-сен-2021, 14:33

Последние новости

20:15
Экономика
Впервые за полгода стоимость биткойна превысила 60 тысяч долларов
19:28
События
Почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили
17:35
События
Первой в Украине перешла в красную зону карантина Херсонская область
17:31
События
В Токио мужчина напал с ножом на людей возле банкомата и ранил двоих человек
17:26
События
Ляшко назвал единственный способ как проехать в поезде или автобусе пассажиру без прививки от Covid-19
14:08
События
В России заявили, что о новом контракте на транзит газа с Украиной говорить рано
14:04
События
При взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек, много раненых
12:12
События
Ракетное вооружение Украине передаст Британия
11:31
События
Британец обошел 51 паб, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса
11:22
События
Отказ от транзита газа через Украину проблемами украинской ГТС объяснила Венгрия
10:30
События
Два военных корабля Украина собирается купить у Британии
10:28
События
Из-за требования надеть маску пассажир на борту авиарейса Ларнака - Киев закатил скандал
10:15
События
Несмотря на вакцинацию президент Латвии подхватил коронавирус
10:11
События
Аэропорт "Киев" закроют на год
10:08
События
Что думают учителя об обязательной вакцинации
10:03
События
Самоуничтожающуюся картину загадочного Бэнкси продали с молотка на Sotheby's за $25 миллионов
09:55
События
С заражением крови госпитализировали экс-президента США Клинтона
09:07
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 октября 2021
Вчера, 2021-10-14
23:09
События
Зеленский заявил, что не все мужчины и не все украинцы являются защитниками Украины
23:07
События
Вытащить свои деньги из проблемного банка в 2014-м обманом пытались Зеленский и Шефир

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 октября 20211945
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 октября 20211611
Почему тянут с экспертизой вещества, найденного в кармане депутата Полякова не смогли объяснить в МВД1214
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 октября 20211193
Новые детали о судне "Балта", терпящем бедствие в Черном море раскрыли ВМС Украины1116
Что известно о новом флешмобе в школах и как им начали травить учителей739
Как будут с полицией контролировать наличие ковид-сертификатов у пассажиров объяснили в "Укрзализныце"731

Досуг

Как правильно выбирать колеса для тележки
Как правильно выбирать колеса для тележки
В разнообразии современных колес для тележек очень просто растеряться. А ведь правильный выбор весьма важен. Если установить первые попавшиеся колесные опоры, можно не только вывести оборудование из строя, но и причинить вред тому.
Сегодня, 20:2253
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Может ли современная компания обойтись без тайм-трекера? Это в достаточной степени риторический вопрос, поскольку обойтись можно без всего, только чего это будет стоить?
13-окт-2021, 13:40314
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Кухня, оборудованная самыми необходимыми бытовыми приборами, является мечтой каждой домохозяйки. Именно они позволяют легко и быстро творить кулинарные шедевры и поддерживать помещение в чистоте.
13-окт-2021, 13:29176
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Чтобы обеспечить бесперебойную работу сайта, необходимо заказать надежный хостинг.
12-окт-2021, 16:17221
АКБ на айфон 8
АКБ на айфон 8
У каждого владельца гаджета рано или поздно возникал вопрос “А не пора ли менять батарею?” И если вы еще на распутьи, то статья ниже специально для вас.
12-окт-2021, 13:23217
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей
Какой блендер купить: сравнение трех популярных разновидностей
Утренний кофе можно заменить на бодрящий смузи из блендера, и организм скажет спасибо. Альтернатива надоевшим обычным супам — крем-супы и супы-пюре. У домашнего зефира вкус ярче и насыщеннее, а состав полезнее, чем у магазинного. Объединяет все эти лакомства способ приготовления.
12-окт-2021, 11:19269

События

Почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили
Почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили
При Порошенко незаконная добыча янтаря превратилась в хорошо налаженный промысел, в котором участвовали десятки тысяч людей в Волынской, Ровенской и Житомирских областях.
Сегодня, 19:28217
Первой в Украине перешла в красную зону карантина Херсонская область
Первой в Украине перешла в красную зону карантина Херсонская область
Сегодня, 15 октября, Херсонская область перешла в "красную" зону карантина.
Сегодня, 17:3572
В Токио мужчина напал с ножом на людей возле банкомата и ранил двоих человек
В Токио мужчина напал с ножом на людей возле банкомата и ранил двоих человек
В столице Японии - Токио произошло чрезвычайное происшествие. Вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции Уэно.
Сегодня, 17:3159
Ляшко назвал единственный способ как проехать в поезде или автобусе пассажиру без прививки от Covid-19
Ляшко назвал единственный способ как проехать в поезде или автобусе пассажиру без прививки от Covid-19
С 21 октября у невакцинированных от COVID-19 останется единственный способ воспользоваться межобластным автобусом или поездом - предъявить ПЦР-тест, действующий 72 часа.
Сегодня, 17:2697
В России заявили, что о новом контракте на транзит газа с Украиной говорить рано
В России заявили, что о новом контракте на транзит газа с Украиной говорить рано
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что долгосрочный транзитный контракт РФ с Украиной будет действовать еще три с половиной года.
Сегодня, 14:0884
При взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек, много раненых
При взрыве в мечети Кандагара погибли 25 человек, много раненых
Во втором после Кабула по величине городе Афганистана - Кандагаре, который ранее захватили талибы, произошел взрыв в мечети.
Сегодня, 14:0480
7 Днів