В Токио мужчина напал с ножом на людей возле банкомата и ранил двоих человек

В столице Японии - Токио произошло чрезвычайное происшествие. Вооруженный ножом мужчина напал на людей на железнодорожной станции Уэно.

Два человека ранены, их госпитализировали.

Об этом сообщил японский телеканал NHK в пятницу, 15 октября.

По данным правоохранителей, 45-летний мужчина внезапно напал на стоявших рядом с банкоматом людей. После он был задержан на месте по подозрению в покушении на убийство. При обыске у нападавшего обнаружили нож с длиной лезвия 12 см.

Двоих пострадавших доставили в больницу с травмами спины и бедер. По данным телеканала, эти травмы угрозы для жизни не представляют.

Подробности происшествия выясняют в столичном управлении полиции.