Первой в Украине перешла в красную зону карантина Херсонская область

Сегодня, 15 октября, Херсонская область перешла в "красную" зону карантина.

Это первая область Украины где начали действовать ограничения красного уровня.

Бизнес и учебные заведения теперь могут работать только при условии 100% вакцинации (либо наличия справок о выздоровлении или негативном ПЦР-тесте).

Без полной вакцинации персонала (либо наличия справок о выздоровлении или негативном ПЦР-тесте) общепит может работать только на вынос и через доставку. Посещение заведений сферы услуг, а также спортклубов возможно только для обладателей ковид-сертификатов (полный курс вакцинации, выздоровление или негативный ПЦР-тест).

Без изменений работают банки, магазины, аптеки (и ветаптеки), продовольственные магазины.

Число потенциально близких к "красной" зоне областей растет.

Замминистра здравоохранения Игорь Кузин накануне сообщил, что на грани красной зоны эпидемической опасности находятся Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.