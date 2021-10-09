Только привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ пустят в США

Начиная с 8 ноября для въезда в Соединенные Штаты понадобится документ, подтверждающий, что человек привит одобренными в ВОЗ вакцинами.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, передает The New York Times.

"Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Вакцины будут включать те, что одобрены FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ", - сказал он.

Уточним, что украинцев прививают препаратами AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Они одобрены ВОЗ для чрезвычайного применения.

Однако российский "Спутник V" в список не входит.