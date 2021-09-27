В Украине появится Lidl – немецкая сеть супермаркетов с низкими ценами

Немецкие СМИ сообщают о планах известной немецкой сети супермаркетов с низкими ценами Lidl зайти на украинский рынок.

Сообщается, что основным конкурентом на рынке будет сеть АТБ, у которой точно такая же концепция, как у немецкого дискаунтера. Двузначный рост рынка и растущая консолидация делают Украину привлекательной для Lidl.

Компания уже назначила руководителя Lidl Украины Адама Мишчишина. Ранее он возглавлял сеть в Польше. Однако официальных заявлений пока не поступало относительно мест и даты открытия магазинов. Известно, что на этой неделе Lidl добавил в свой список стран Латвию, где открылось 15 магазинов. Всего магазины Lidl работают в 33 странах мира.