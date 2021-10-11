С ноября в США планируют отменить ограничения на въезд для полностью вакцинированных иностранцев

Американское правительство в пятницу объявит, что с 8 ноября снимет карантинные ограничения на въезд в США для полностью вакцинированных от COVID-19 иностранцев из более чем 30 стран, включая государства Евросоюза.

Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает агентство Reuters.

Соединенные Штаты ввели ограничения на несущественные поездки в связи с пандемией коронавируса в марте прошлого года.

Впрочем, уже 20 сентября Белый дом объявил, что Соединенные Штаты снимут ограничения для авиапассажиров из 33 стран, включая Китай, Индию, Бразилию и большую часть Европы, в начале ноября. Но тогда точная дата не разглашалась.

Кроме того, Америка планирует снять ограничения на въезд через границы с Канадой и Мексикой для полностью вакцинированных иностранцев.