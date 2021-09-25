В Полтавской области 15-летний подросток отравился алкоголем на сельском празднике

В селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета Полтавской области произошла жуткая история.

15-летний подросток отравился алкоголем во время празднования дня села.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Полтавской области в пятницу, 15 октября.

Сообщение от медиков об отравлении подростка поступило в полицию 14 октября в 22:00. Полицейские в доме по указанному адресу нашли 15-летнего парня без сознания.

У подростка отсутствовали пульс и дыхание, правоохранители провели реанимационные мероприятия, парня удалось привести в чувство. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Служба полиции устанавливает обстоятельства инцидента, ведется следствие.