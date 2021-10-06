Появился план визита главы Пентагона в Украину

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин на этих выходных посетит Европу, в том числе он заедет в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Министр обороны Ллойд Остин отправляется в поездку в эти выходные, чтобы посетить Грузию, Украину и Румынию и принять участие в заседании министров обороны НАТО в Бельгии", - рассказали в Пентагоне.

В Украине глава Пентагона встретится с президентом стран Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Ллойд Остин подтвердит неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Визит также послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной и оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также регионального сотрудничества между черноморскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.