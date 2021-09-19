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События Сегодня, 15:1254
Банду, которая грабила банки и инкассаторов в Запорожье поймала СБУ

Служба безопасности Украины задержала участников преступной группировки, которая совершила несколько тяжких преступлений и на протяжении почти пяти лет скрывалось от правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

В результате задержали три человека, которые еще в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

Весь этот период преступники скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другими вещами. На данный момент эти нарушения расследуются органами Нацполиции.

По данным СБУ, задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Объект там имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Для того, чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших военнослужащих, уволившихся со службы.

Преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готов оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

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