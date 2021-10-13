 

Показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина анонсируют в Минздраве

События Сегодня, 17:2676
Показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина анонсируют в Минздраве

Глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал показательные рейды и штрафы для тех украинцев, которые не собирается придерживаться карантина.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Чтобы иметь результат от карантинных ограничений, нужно их придерживаться. Поэтому если кто-то думает, что может себе позволить не придерживаться, для этого и будут работать рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - сказал он.

В то же время Ляшко уточнил, что сейчас в Украине за соблюдением правил карантина создано 900 мобильных бригад. Также он рассказал, почему для привитых граждан остается актуальным требование о масках.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебречь противоэпидемиологическими правилам. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70-80% - дальше мы будем садиться и вместе принимать решение, мы можем уже избавиться от масок на лице или нет", - добавил он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ляшко, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Как в Украине хотят следить за нарушителями карантина
Как в Украине хотят следить за нарушителями карантина
13-окт-2021, 11:52
Когда Украина перейдет в желтую зону и начнет жить по ковид-пропускам
Когда Украина перейдет в желтую зону и начнет жить по ковид-пропускам
17-сен-2021, 12:59
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД
Об усилении проверок украинцев на наличие поддельных ковид-сертификатов объявили в МВД
13-сен-2021, 17:20
Усилить карантин в Украине уже через неделю собирается Минздрав
Усилить карантин в Украине уже через неделю собирается Минздрав
6-сен-2021, 14:33
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
Еще около 230 украинцев и членов их семей остаются в Афганистане
28-авг-2021, 11:18

Последние новости

20:17
События
Отменить результаты голосования за закон об олигархах призвали в "Голосе"
19:47
События
Премьер Польши о строительстве забора на границе
17:26
События
Показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина анонсируют в Минздраве
15:49
События
"Первый памятник Бандере к западу от Житомира" установили националисты в Киеве
15:12
События
Банду, которая грабила банки и инкассаторов в Запорожье поймала СБУ
14:28
События
Зачем президент после скандалов с офшорами собрался с визитом в Лондон
12:05
События
Telegram-канал Тихановской в Беларуси признали экстремистским, а его подписчикам пригрозили ответственностью
12:03
События
Появился план визита главы Пентагона в Украину
12:02
Политика
На следующей неделе Зеленский планирует провести совещание по поводу усиления кадров на таможне
11:22
События
В Полтавской области 15-летний подросток отравился алкоголем на сельском празднике
11:19
События
С ноября в США планируют отменить ограничения на въезд для полностью вакцинированных иностранцев
10:30
События
Убийство депутата парламента в Британии назвали терактом и допустили связь с исламским терроризмом
10:28
События
Росгвардии на угрозы после аварии пожаловалась Собчак
10:26
События
Отказаться от регулярного употребления алкоголя решила королева Елизавета II
10:21
События
В Украине появится Lidl – немецкая сеть супермаркетов с низкими ценами
10:20
События
Только привитых вакцинами, которые одобрены ВОЗ пустят в США
09:19
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 октября 2021
Вчера, 2021-10-15
22:59
Политика
Что сегодня принял СНБО
20:15
Экономика
Впервые за полгода стоимость биткойна превысила 60 тысяч долларов
19:28
События
Почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 октября 20211987
Почему тянут с экспертизой вещества, найденного в кармане депутата Полякова не смогли объяснить в МВД1397
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 октября 20211392
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 октября 20211278
Новые детали о судне "Балта", терпящем бедствие в Черном море раскрыли ВМС Украины1200
Что думают учителя об обязательной вакцинации803
Почему за два года за незаконную добычу янтаря в Украине никого не посадили643

Досуг

Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки в теплые края — лучший способ сменить осеннюю дождливую прохладу на яркое солнце и лазурь морской глади.
Сегодня, 15:3664
Как правильно выбирать колеса для тележки
Как правильно выбирать колеса для тележки
В разнообразии современных колес для тележек очень просто растеряться. А ведь правильный выбор весьма важен. Если установить первые попавшиеся колесные опоры, можно не только вывести оборудование из строя, но и причинить вред тому.
Вчера, 20:22150
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Кому нужна система учета рабочего времени и как ее использовать
Может ли современная компания обойтись без тайм-трекера? Это в достаточной степени риторический вопрос, поскольку обойтись можно без всего, только чего это будет стоить?
13-окт-2021, 13:40391
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Посудомоечная машина – техника, которая сделает быт комфортнее
Кухня, оборудованная самыми необходимыми бытовыми приборами, является мечтой каждой домохозяйки. Именно они позволяют легко и быстро творить кулинарные шедевры и поддерживать помещение в чистоте.
13-окт-2021, 13:29211
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Платный надежный хостинг для продвижения в сети
Чтобы обеспечить бесперебойную работу сайта, необходимо заказать надежный хостинг.
12-окт-2021, 16:17256
АКБ на айфон 8
АКБ на айфон 8
У каждого владельца гаджета рано или поздно возникал вопрос “А не пора ли менять батарею?” И если вы еще на распутьи, то статья ниже специально для вас.
12-окт-2021, 13:23254

События

Отменить результаты голосования за закон об олигархах призвали в "Голосе"
Отменить результаты голосования за закон об олигархах призвали в "Голосе"
Фракция "Голос" призывает решить проблему закона об олигархах путем отмены результатов голосования на ближайшем пленарном заседании.
Сегодня, 20:1742
Премьер Польши о строительстве забора на границе
Премьер Польши о строительстве забора на границе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил необходимость построения забора на границе с Беларусью.
Сегодня, 19:4748
Показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина анонсируют в Минздраве
Показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина анонсируют в Минздраве
Глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал показательные рейды и штрафы для тех украинцев, которые не собирается придерживаться карантина.
Сегодня, 17:2677
"Первый памятник Бандере к западу от Житомира" установили националисты в Киеве
"Первый памятник Бандере к западу от Житомира" установили националисты в Киеве
В Киеве установили памятный крест Степану Бандере в Куреневском парке.
Сегодня, 15:4996
Банду, которая грабила банки и инкассаторов в Запорожье поймала СБУ
Банду, которая грабила банки и инкассаторов в Запорожье поймала СБУ
Служба безопасности Украины задержала участников преступной группировки, которая совершила несколько тяжких преступлений и на протяжении почти пяти лет скрывалось от правоохранителей.
Сегодня, 15:1276
Зачем президент после скандалов с офшорами собрался с визитом в Лондон
Зачем президент после скандалов с офшорами собрался с визитом в Лондон
Владимир Зеленский в конце октября собрался посетить Туманный Альбион. Поездку анонсировал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
Сегодня, 14:28287
7 Днів