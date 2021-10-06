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События Вчера, 23:0350
Во Львове похитили дочь владельца мебельной фабрики и требовали 2 млн евро выкупа

Киднепперы, среди которых были подростки, заманили 19-летнюю жертву в квартиру под предлогом фотосессии, после чего потребовали выкуп, угрожая убить похищенную.

Во Львове группа лиц, среди которых были подростки, под предлогом проведения фотосессии заманили 19-летнюю девушку в квартиру и удерживали ее, требуя у отца пострадавшей выкуп в размере 2 миллионов евро. Правоохранители задержали вымогателей. Об этом пятницу, 15 октября, сообщила пресс-служба полиции.

Правоохранители получили сообщение о похищении девушки 14 октября около 20:30. Житель Червонограда заявил, что преступники похитили его 19-летнюю дочь во Львове, удерживают в неизвестном месте и требуют за ее освобождение 2 миллиона евро выкупа. Помимо этого злоумышленники угрожали мужчине, что если он не передаст им требуемую сумму денег, он свою дочь больше никогда не увидит.

Издание Zaxid.net со ссылкой на источники сообщило, что житель Червонограда является владельцем местной мебельной фабрики.

Полицейские выяснили, что девушку удерживали в доме на улице Городецкой во Львове. Они освободили пострадавшую и задержали четверых преступников. По данным правоохранителей, трое из них были жителями Червонограда. Девушка осталась жива и невредима. В ходе осмотра квартиры полиция обнаружила пистолет.

Позже Офис генерального прокурора сообщил, что двое из подозреваемых — подростки. По версии следствия, злоумышленники под видом клиентов договорились с девушкой-фотографом о съемке фотосессии в одной из львовских квартир. Когда она приехала на съемку, они приступили к реализации своего плана.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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