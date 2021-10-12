Психически больная женщина в Одессе похитила эвакуатор, устроив ДТП с троллейбусом

Жительница Винницы Мальвина Г. похитила в Одессе эвакуатор Mitsubishi. В результате управления им она устроила аварию с троллейбусом.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источника в полиции Одессы.

Так, 36-летнюю угонщицу Мальвину Г. удалось задержать в пятницу, 15 октября.

Как рассказали правоохранители, злоумышленница похитила эвакуатор Mitsubishi Canter 60 на улице Академика Филатова. После этого, на улице Святослава Рихтера она "задела" троллейбус.

По информации изсточников, женщина находится в розыске как психически больная.

"По нашим данным, угонщица с 1 апреля 2021 года числится в розыске как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения. В прошлом она неоднократно привлекалась к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и семейное насилие", - передает "Думская".