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События Вчера, 23:2554
Неизвестные в Киеве обстреляли маршрутку и ранили водителя

В Днепровском районе города Киева группа неизвестных обстреляла маршрутный автобус. Ранение получил водитель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В сообщении правоохранительных органов говорится, что, прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей инцидента и провели осмотр места происшествия. Предварительно правоохранители выяснили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись. В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения.

В пресс-службе полиции рассказали, что врачи оказали водителю помощь на месте, от госпитализации он отказался.

По данному инциденту открыто производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

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