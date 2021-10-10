В результате аварии на западе Польши погибла 19-летняя украинка

В субботу утром, 16 октября, в Любушском воеводстве на западе Польши произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате аварии погибла 19-летняя гражданка Украины.

Об этом сообщает Gazeta Lubuska.

Авария произошла на дороге между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Так, водитель автомобиля Nissan, 31-летний украинец, по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, съехав в ров. Вследствие чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. При этом водитель и другие пассажиры не пострадали.

На месте происшествия работали спасатели, медицинские работники, полицейские и сотрудники прокуратуры.