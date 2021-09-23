Дети в Таллинне отвинтили унитазы и двери в школе ради челленджа в "ТикТоке"

В приложении "ТикТок" появился новый челлендж с призывом к молодежи портить школьное имущество и бить учителей.

Подобную практику уже реализовали таллиннские школьники в Гимназии Густава Адольфа в Этоснии.

Об этом сообщает rus.err.ee.

Так, в школе ученики отвинтили унитазы и двери. После чего директор учебного заведения обратился к родителям и рассказал им о распространяющихся в социальной сети призывах

В передаче "Vikerhommik" психолог Кятлин Констабель прокомментировала случившееся. По ее словам, разъяснительная работа директора крайне необходима, поскольку многие родители могут и не быть в курсе происходящего в "ТикТок". Однако, в подобных ситуациях родителям нужно быть открытыми в общении с детьми, проявлять дружеский интерес к тому, чем занимается ребенок в соцсетях и не ругать детей за то, что они используют "ТикТок".

Констабель не удивлена тому, что зародившийся в Америке челлендж так быстро настиг Эстонию. Между тем, она признала: хотя платформа TikTok и ранее "славилась" негативными призывами, из приложения можно почерпнуть много интересного и замечательного.