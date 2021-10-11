Ясько заявила что Саакашвили будет продолжать голодовку, чтобы доказать свою невиновность

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили голодовкой в тюрьме хочет подтвердить и доказать свою невиновность, несмотря на плохое физическое состояние.

Об этом заявила народный депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" и подруга политика Елизавета Ясько.

Саакашвили третью неделю голодает и пьет только воду. При этом, по словам Ясько, моральное состояние у него бодрое, поскольку он уверен в своей правоте и чувствует поддержку от прошедших протестных акций.

Однако, уже в течение ближайших дней ситуация может стать критической из-за отказа от еды, и экс-президента должны будут госпитализировать, уверяет нардеп.

"Он убежден, что важно продолжать голодовку, чтобы доказать, что он является невиновным. В ближайшие дни его состояние здоровья будет очень критическим. Это уже третья неделя - и ему потребуется госпитализация. Я считаю, что она ему уже нужна, потому что состояние его здоровья слабое. Но когда ему станет плохо, то, конечно, медицинская помощь очень нужна, и важно, чтобы он ее получил. Врача к Саакашвили не пускали 5 дней, до вчерашнего дня", - подчеркнула Ясько.