Почти $110 миллиардов на новый подводный флот потратят США

В США разрабатывают новую стратегическую атомную подводную лодку класса Columbia, оснащенную межконтинентальными баллистическими ракетами с раздельными ядерными боеголовками.

Об этом сообщает агентство "ИнтерФакс" в субботу, 16 октября.

Такая подводная лодка будет стоить около 8,5 млрд долларов, исходя из рассматриваемых в Конгрессе США документов.

Средства на закупку первой субмарины уже выделены, идет ее строительство. Также выделены средства на строительство второй такой подлодки.

Эти стратегические ракетоносцы должны сменить устаревшие субмарины класса Ohio. Всего к 2031 году должно быть построено и введено в боевой состав ВМС США 12 подлодок класса Columbia, способных нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Traident II D5 с разделяющимися ядерными головными частями индивидуального наведения.

Подлодки заменят находящиеся в настоящее время в составе американской ядерной триады 14 устаревших стратегических субмарин класса Ohio, каждая из которых несет 20 ракет Traident II D5.

Предполагается, что на тихоокеанской базе Бангор (штат Вашингтон) будут размещены шесть подлодок и еще шесть на базе Кингс-Бэй (штат Джорджия) на Атлантике. На боевом патрулировании в мировом океане будут одновременно находиться не менее восьми таких субмарин. Остальные будут проходить текущее обслуживание на базах.

По данным документов Конгресса, всего на программу замены подлодок в предстоящие годы предполагается потратить 109,8 млрд долларов.