Зачем Приват ввел ограничения на переводы по картам, по ком они ударят и как их обойти

13 октября государственный Приватбанк официально заявил о введении ограничений/лимитов по карточным переводам.

По переводам типа р2р, то есть перечислениям между счетами людей - от одного физлица другому физлицу. Приват позволил каждому человеку отправлять по Украине не более 100 перечислений в месяц и 25 за границу.

А также получать по 100 переводов по Украине и 30 из-за границы.

Совокупно получается 200 отправок/получений переводов по Украине и о 55-ти заграничных. Если говорить о внутриукраинских перечислениях, то получается по 3 отправки денег каждый день и по 3 получения на одного человека.

"Ограничения касаются клиента, а не карты. То есть даже если у вас две карты Приватбанка VISA и MasterCard, вам позволяется 200 переводов по Украине и 55 заграничных. Не будет по 200 переводов на каждую карту. Нет. Это все возможности для одного клиента. Любого клиента. Даже, если вы поднимите класс карты с Gold до Platinum или еще выше (Signature, Infinite и пр.), то все равно будут применяться эти ограничения", - объяснили "Стране" в Приватбанке.