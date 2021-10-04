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События Сегодня, 09:4991
Израиль в убийстве члена правительства Мидхата Салиха обвинила Сирия

Правительство Сирии обвинило израильских военных в убийстве директора департамента Голан в своем Кабинете министров Мидхата Салиха.

Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA в субботу, 16 октября.

Трагический инцидент произошел в провинции Кунейтра около города Маджджаль-Шамс, оккупированного Израилем. По данным сирийского агентства, израильский солдат застрелил бывшего узника Мидхата Салиха, когда тот возвращался домой.
Израильские власти неоднократно арестовывали Салиха "за принадлежность к движению сопротивления", он провел в израильских тюрьмах свыше 12 лет. После освобождения его избрали в сирийский парламент от округа, включающего в себя подконтрольные Израилю Голанские высоты.

"Кабинет министров решительно осудил действия Тель-Авива, подчеркнув, что нет ничего удивительного, что преступная израильская оккупация убивает свободных людей и борцов из числа сыновей Сирии и арабской нации", - приводит SANA заявление сирийского правительства.

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