Китай успешно испытал ядерную гиперзвуковую ракету

В Китае протестировали новые космические возможности с помощью гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом.

Об этом сообщает издание "Financial Times".

По данным источников, еще в августе военные КНР испытали гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, продемонстрировав передовой космический потенциал. По данным источников, китайские военные запустили ракету с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась, чтобы достичь своей цели.

При этом, ракета не попала в цель, промахнувшись примерно на два десятка миль. Однако, испытания показали, что Китай добился поразительных успехов в области гиперзвукового оружия и оказался намного более продвинутым, чем предполагали официальные лица США.

Эти испытания стали "неприятным сюрпризом" для Пентагона, как уверяют источники. Ракета пролетела через Южный полюс, в то время как основные ресурсы американской ПРО расположены в северном полушарии.