"Союз МС-18" с киноэкипажем на борту успешно приземлился в Казахстане

В воскресенье утром, 17 октября, в России успешно провели приземление космического корабля "МС-18", на борту которого находился первый в мире киноэкипаж.

Трансляцию приземления вел "Роскосмос" на YouTube.

Так, на землю вернулись космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, принимавшие участие в съемках первого фильма в космосе под названием "Вызов".

"Есть посадка! "Казбеки» дома! Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-18 вернулся на Землю", - заявили в ЦУПе.

Уточним, что посадка произошла в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.