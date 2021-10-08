17 христианских миссионеров из США похитила банда на Гаити

В субботу, 16 октября, в столице Гаити Порт-о-Пренсе банда похитила 17 христианских миссионеров и членов их семей, включая детей.

Все они граждане США, передает The New York Times.

Так, местные чиновники рассказали, что миссионеров похитили из автобуса, следовавшем в аэропорт. Там они должны были высадить некоторых членов группы, после чего продолжить свой путь в пункт назначения в Гаити.

На данный момент реакции от Государственного департамента США нет.

Известно, что похищение американских миссионеров произошло через день после того, как Совбез ООН продлил свою миссию на Гаити.