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События Сегодня, 11:1965
Пожилой мужчина в Донецкой области пытался сжечь живьем двух соседок

Шестидесятилетний житель поселка Мангуш в Донецкой области облил горючим двух женщин, поджег их и убежал.

Оперативники разыскали злоумышленника в соседнем поселке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области в субботу, 16 октября.

Позавчера, около 21:00, в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Ялта двух местных жительниц поджег знакомый мужчина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции №4 (Мангушского отдела полиции).

Правоохранители установили, что между 60-летним мужчиной и 44-летней женщиной во время застолья возник словесный конфликт. Через несколько часов после ссоры нетрезвый сосед пришел в дом потерпевшей и облил женщину и ее 61-летнюю родственницу несколькими литрами топлива, после чего бросил спичку и ушел.

Женщины самостоятельно потушили огонь и вызвали на помощь медиков. Пострадавшие получили ожоги различной степени, 44-летняя женщина была госпитализирована.

Оперативники вместе с нарядами сектора реагирования патрульной полиции всю ночь разыскивали подозреваемого. Беглец был найден в соседнем поселке, где он скрывался в одном из домов. Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Фигуранту объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Продолжается досудебное расследование.

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