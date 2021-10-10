Ночью произошло ДТП под Житомиром в котором погибли 2 человека

В ночь на воскресенье, 17 октября, в Житомирской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня, около 01.00, на автодороге М-06 вблизи поселка городского типа Пулины, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Audi и грузовика Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажирка легковушки погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.