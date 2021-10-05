О биоэкипаже, который сопровождал на МКС киноактеров рассказали в России

Вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на Международной космической станции побывал и биоэкипаж.

Об этом рассказал заместитель директора Института медико-биологических проблем РФ Олег Котов, передают "РИА Новости".

"В частности, вернулся еще один важный научный экипаж со станции - мухи-дрозофилы, которые в специальном контейнере пролетали 12 суток. Ровно столько, сколько наш "киноэкипаж", - рассказал он.

Также Шипенко уточнил, что в настоящее время ученые выясняют, как мухи перенесли космическое путешествие.